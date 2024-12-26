Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сделал новые заявления о позиции Москвы по поводу возможных переговоров об Украине. Он выступил против перемирия, которое "сейчас стало бы путём в никуда". Вместо этого нужны "надёжные договоренности", декларировал министр.

Об этом он сказал в интервью российским и зарубежным СМИ.

По словам Лаврова, в возможных договоренностях "должен быть закреплен механизм невозможности их нарушения".

"Перемирие - это путь в никуда. Нам нужны окончательные юридические договоренности, которые будут фиксировать все условия обеспечения безопасности Российской Федерации и, конечно же, законные интересы безопасности наших соседей, но в контексте, который будет международно-правовым способом закреплять невозможность нарушения этих договоренностей", - заявил Лавров.

Министр также дал понять, что Россия не пойдет на уступки с захваченными территориями Украины.

"Жители Крыма, Донбасса и "Новороссии" не могут, не хотят и не будут жить под властью Киева", - утверждает глава МИД РФ.

При этом он отметил, что Россия "не выдвигает предварительных условий насчёт переговоров, а требует исполнения ранее достигнутых договорённостей".

На днях Лавров говорил о готовности Москвы провести переговоры по Украине, но добавил, что пока конкретных предложений об их организации не поступало.

Также Кит Келлог заявлял, что избранный президент США Дональд Трамп хочет избежать повторения опыта Минских соглашений.