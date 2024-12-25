Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о готовности Москвы провести переговоры по Украине. Однако отметил, что пока конкретных предложений об их организации не поступало.

Об этом он сказал в программе "60 минут" канала "Россия 1".

"Москва не уходит от переговоров по украинской тематике, но нужно видеть серьезные, конкретные предложения", - заявил глава МИД РФ.

По его словам, Россия хочет обсуждать на этих переговорах общеевропейскую безопасность, а не только Украину.

"Решение украинского кризиса связано с урегулированием ситуации с безопасностью в Европе в целом", - сказал министр.

При этом, как он добавил, "у Москвы нет иллюзий, что с приходом Трампа обязательно начнутся переговоры по Украине".

В ноябре спикер Кремля Дмитрий Песков говорил, что завершить войну в Украине "в одну ночь", как обещал Дональд Трамп, нельзя. Но выразил уверенность, что избранный президент США ещё может изменить позицию по поводу войны.

А на днях Владимир Путин декларировал готовность РФ к компромиссам с США. Он сказал, что у РФ "никогда не пропадало" желание улучшить отношения с американцами.