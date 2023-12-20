Президент Франции Эмманюэль Макрон не исключил приглашения Путина на празднование 80-летия высадки в Нормандии в 2024 году, если "ситуация изменится".

Об этом он заявил в большом телеинтервью, которое транслировал телеканал France 5.

Беседовавшие с президентом журналисты обсуждали предстоящие в 2024 году крупные события, в том числе торжества по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии. Они перечисляли участников предстоящих торжеств, отметив, что главы Кремля, вероятно, не будет среди них. На это президент ответил: "Если только он не проведет мирные переговоры и не изменит ситуацию с Зеленским".

Юбилей открытия второго фронта Второй мировой войны будет отмечаться 6 июня следующего года.

На днях Макрон заявил, что готов к возобновлению диалога с президентом России Владимиром Путиным.

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