Украина сейчас находится в сильной переговорной позиции и все подготовила к проведению второмго "саммита мира".

Об этом заявил на брифинге спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий.

"Для проведения второго саммита мира все готово. Украина, можно сказать, сейчас в сильной дипломатической позиции. Конечно, чтобы саммит этот состоялся и был результативным, нужна подготовка. Озвучиваемые сроки были ориентировочными", - сказал Тихий.

Напомним, изначально Украина хотела провести этот саммит в ноябре, затем сроки были перенесены на декабрь, но уже очевидно, что до конца года мероприятие не состоится. Да и в целом разговоры о саммите мира в последнее время заглохли, уступив место комментариям Киева о том, что переговоры с Россией сейчас не ко времени, поскольку ВСУ находятся в невыгодной позиции на поле боя. Такие заявления из Украины звучали в ответ на призывы Дональда Трампа как можно скорее остановить войну и начать переговоры.

Что же до "саммита мира", то этот формат Украина изначально видела как консультации в широком кругу, с привлечением большого количества стран, включая государства Запада и "глобального Юга".

Владимир Зеленский говорил, что пригласит Россию на саммит, но Москва участвовать в нем отказалась. А Трамп, судя по заявлениям его советников, продумывает сейчас собственный формат урегулирования.

Недавно СМИ писали, что украинские власти хотят перехватить инициативу на фронте к инаугурации Трампа, чтобы показать себя победителями.