Власти Украины хотят перехватить инициативу на фронте, чтобы показать себя Трампу победителями - FT
Украинские власти хотят перехватить инициативу на фронте к инаугурации Дональда Трампа, чтобы показать, что украинцы – победители.
Об этом пишет газета The Financial Times.
Издание сообщает со ссылкой на военных чиновников и аналитиков, что следующие несколько месяцев "станут решающим этапом войны, поскольку Украина пытается стабилизировать свою оборону и укрепить свои позиции на востоке на случай, если Трамп вынудит ее к переговорам с Путиным".
"Украина надеется замедлить наступление России и перехватить инициативу к моменту вступления Трампа в должность, поскольку украинские руководители полагают, что доказательство того, что они являются "борцами" и "победителями", поможет убедить избранного президента США поддержать их", – пишет FT.
Однако, уточняет издание, украинские власти признают, что "им трудно сдерживать более многочисленную и лучше оснащенную российскую армию в условиях нехватки личного состава. Поэтому они планируют набрать дополнительные войска, хотя усилия по привлечению новобранцев затрудняются тем, что военная служба не имеет фиксированного срока".
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