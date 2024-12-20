Украинские власти хотят перехватить инициативу на фронте к инаугурации Дональда Трампа, чтобы показать, что украинцы – победители.

Об этом пишет газета The Financial Times.

Издание сообщает со ссылкой на военных чиновников и аналитиков, что следующие несколько месяцев "станут решающим этапом войны, поскольку Украина пытается стабилизировать свою оборону и укрепить свои позиции на востоке на случай, если Трамп вынудит ее к переговорам с Путиным".

"Украина надеется замедлить наступление России и перехватить инициативу к моменту вступления Трампа в должность, поскольку украинские руководители полагают, что доказательство того, что они являются "борцами" и "победителями", поможет убедить избранного президента США поддержать их", – пишет FT.

Однако, уточняет издание, украинские власти признают, что "им трудно сдерживать более многочисленную и лучше оснащенную российскую армию в условиях нехватки личного состава. Поэтому они планируют набрать дополнительные войска, хотя усилия по привлечению новобранцев затрудняются тем, что военная служба не имеет фиксированного срока".

Война в Украине идет 1031-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 20 декабря 2024 года в обновляемом онлайне.

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