Украина пригласит Россию на второй саммит мира - Зеленский
Украина пригласит Россию на второй "саммит мира".
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Kyodo News.
Также он еще раз заявил об отказе от силового возвращения Крыма.
"У нас сейчас не хватает сил вернуть Крым. Будем искать дипломатические пути", - сказал президент.
Ранее Владимир Зеленский сообщал, что следующий "саммит мира" должен состояться в ноябре.
Как мы писали, Зеленский не раз заявлял, что хочет завершить войну по результатам второго "мирного саммита", на который планируют позвать РФ. Он даже говорил, что в рамках подготовки второго саммита с представителями РФ уже состоялись встречи в онлайн-формате, "еще будут встречи офлайн и онлайн".
Вскоре в Офисе президента опровергли, что Зеленский заявлял, что Украина уже провела встречи с представителями России в онлайн-формате.
Между тем в России сказали, что не намерены участвовать во втором "саммите мира".
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