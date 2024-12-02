Украина пригласит Россию на второй "саммит мира".

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Kyodo News.

Также он еще раз заявил об отказе от силового возвращения Крыма.

"У нас сейчас не хватает сил вернуть Крым. Будем искать дипломатические пути", - сказал президент.

Ранее Владимир Зеленский сообщал, что следующий "саммит мира" должен состояться в ноябре.

Как мы писали, Зеленский не раз заявлял, что хочет завершить войну по результатам второго "мирного саммита", на который планируют позвать РФ. Он даже говорил, что в рамках подготовки второго саммита с представителями РФ уже состоялись встречи в онлайн-формате, "еще будут встречи офлайн и онлайн".

Вскоре в Офисе президента опровергли, что Зеленский заявлял, что Украина уже провела встречи с представителями России в онлайн-формате.

Между тем в России сказали, что не намерены участвовать во втором "саммите мира".

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