Москва в очередной раз заявила, что ее не устраивает перемирие, а только мирный договор для завершения войны в Украине.

Об этом сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью российским государственным изданиям.

"Россия открыта к переговорам по Украине, но договор должен стать нерушимым. Речь может идти только о надежных, юридически обязывающих договоренностях, которые должны устранить первопричины конфликта и в которых должен быть закреплен механизм невозможности их нарушения", - заявил глава МИД РФ.

Также Лавров отметил, что РФ не устраивают звучащие от соратников избранного президента США Дональда Трампа предложения отсрочить членство Украины в НАТО на 20 лет и ввести миротворцев Европы и Британии

Напомним, ранее российские власти заявляли, что требуют постоянного нейтралитета Киева, а также против того, чтобы на территории Украины размещались иностранные войска.

Отметим, что сам Трамп никаких мирных планов пока не озвучивал.

Как мы писали, недавно Лавров уже выступал против перемирия, которое, по его мнению, "сейчас стало бы путём в никуда". Вместо этого нужны "надёжные договоренности", декларировал министр.

В то же время Лавров говорил о готовности Москвы провести переговоры по Украине, но добавил, что пока конкретных предложений об их организации не поступало.