Резолюция Совета Безопасности ООН была принята в исходном, нейтральном, виде, без осуждения вторжения РФ. В резолюции содержится призыв к "немедленному прекращению российско-украинского конфликта".

Сразу десять стран проголосовали за (США, КНР, РФ, Алжир, Гайана, Сьерра-Леоне, Южная Корея, Пакистан, Панама и Сомали) и пять воздержались (Великобритания, Франция, Греция, Словения и Дания).

То есть, впервые с начала полномасштабной войны, США, Россия и Китай проголосовали вместе за резолюцию по Украине.

Резолюции Совбеза ООН, в отличие от резолюций Генассамблеи ООН (за которые сегодня также голосовали по Украине), - обязательные для всех государств-членов ООН.

Демонстративно став на сторону России в ООН, Соединенные Штаты "послали на х@й" остальной демократический мир. Об этом заявил внештатный советник главы Офиса президента Украины Андрея Ермака и экс-министр экономики Тимофей Милованов после голосования в ООН по украинской резолюции, против которой выступили и США, и РФ.

Президент Сербии Александар Вучич заявил о своей ошибке при голосовании за резолюцию в ООН по Украине.

"И, как вы видите, я говорю это в то время, когда совершенно ясно, что из-за этого я потеряю расположение или политические очки в ЕС. Я думаю, Сербии следовало воздержаться. Мне некого винить, кроме себя, у меня не было времени разобраться с этим в достаточной степени", – сказал Вучич.