Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что РФ оценила инициативу США в ООН по Украине и надеется, что за ней последуют новые.

Он также сказал, что поправки европейских стран к резолюции США "обанкротили документ", потому РФ вынуждена была голосовать против (сами США воздержались).

Напомним, сегодня впервые с момента начала полномасштабной войны Россия и США проголосовали вместе против резолюции, осуждающей вторжение РФ в Украину. Всего "за" проголосовали 93 страны, против – 18, воздержались – 65.

Также постоянный представитель КНР при ООН Фу Цун заявил, что Китай поддерживает "достижение взаимопонимания между США и Россией".

Отдельно представитель Китая обратился к Европе.

"Мы надеемся, что Европа будет содействовать миру и займётся устранением коренных причин кризиса", – сказал Фу Цун.

Напомним, западный проект резолюции требует от России "немедленно, полностью и безоговорочно вывести все ее вооруженные силы с территории Украины" и призывает Москву к прекращению боевых действий. Авторами являются западные союзники Украины: Великобритания, Франция, ФРГ, Канада, Швейцария, Польша и страны Прибалтики, кроме США.

Вашингтон отказался быть соавтором этого проекта и предложил свой, нейтральный. Как сообщали медиа, в нем "действия Украины приравниваются к действиям России".