Генеральная ассамблея ООН приняла инициированную Киевом и странами Европы резолюцию по Украине с осуждением вторжения РФ.

США и Россия голосовали против этой резолюции. Китай и Индия воздержались.

Всего "за" проголосовали 93 страны, против – 18, воздержались – 65.

То есть общий расклад такой: 93 "за", 83 либо против, либо воздержались.

Также Генассамблея ООН приняла проект резолюции по Украине, которую внесли США.

Перед этим представитель США в ООН Элиз Стефаник заявила, что американский проект резолюции Генассамблеи ООН по Украине – не мирная сделка, а "путь к миру".

Она призвала голосовать против поправок Европы и РФ к американскому проекту резолюции.

"Они продолжают войну слов вместо того, чтобы положить конец войне", – объяснила Стефаник.

Отметим, что против резолюции с осуждением России за вторжение в Украину проголосовали не только США, но и Израиль.

В случае более нейтральной американской резолюции Израиль воздержался (туда были внесены критические к РФ поправки европейских стран).

Напомним, западный проект резолюции требует от России "немедленно, полностью и безоговорочно вывести все ее вооруженные силы с территории Украины" и призывает Москву к прекращению боевых действий. Авторами являются западные союзники Украины: Великобритания, Франция, ФРГ, Канада, Швейцария, Польша и страны Прибалтики, кроме США.

Вашингтон отказался быть соавтором этого проекта и предложил свой, нейтральный. Как сообщали медиа, в нем "действия Украины приравниваются к действиям России". Также в ней говорится о трагической утрате "жизней в российско-украинском конфликте" и содержится призыв скорее прекратить конфликт и установить прочный мир между Украиной и Россией. Между прочим, Москва внесла поправку к американскому проекту резолюции с призывом "устранения коренных причин" кризиса. Госсекретарь США Марко Рубио называл соответствующий проект историческим.