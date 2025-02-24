США не поддерживают проект резолюции Генеральной Ассамблеи ООН об Украине с осуждением российского вторжения. Вашингтон призвал отозвать его.

Об этом заявила временный поверенный в делах США при ООН Дороти Ши.

"Мы не можем поддержать резолюцию Украины и призываем ее отозвать", - сказала она с трибуны Генассамблеи.

Западный проект резолюции требует от России "немедленно, полностью и безоговорочно вывести все ее вооруженные силы с территории Украины" и призывает Москву к прекращению боевых действий. Авторами являются западные союзники Украины: Великобритания, Франция, ФРГ, Канада, Швейцария, Польша и страны Прибалтики, кроме США.



Вашингтон отказался быть соавтором этого проекта и предложил свой, нейтральный. Как сообщали СМИ, в нем "действия Украины приравниваются к действиям России". Также в ней говорится о трагической утрате "жизней в российско-украинском конфликте" и содержится призыв скорее прекратить конфликт и установить прочный мир между Украиной и Россией. Между прочим, Москва внесла поправку к американскому проекту резолюции с призывом "устранения коренных причин" кризиса. Госсекретарь США Марко Рубио уже назвал соответствующий проект историческим.

Оба документа вынесут на голосование позднее сегодня.

Напомним, на прошлой неделе США также переписали заявление G7, убрав оттуда все "проукраинские" заявления и осуждения РФ. СМИ писали, что это делается, чтобы не сорвать переговорный процесс.