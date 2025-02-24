После голосования в ООН представитель Китая призвал Европу содействовать миру в Украине
Китай поддерживает "достижение взаимопонимания между США и Россией".
Об этом сообщил постоянный представитель КНР при ООН Фу Цун.
Он заявил, что сейчас "открывается окно возможностей для мирного урегулирования", и что КНР "поддерживает все усилия, направленные на достижение мира". Постпред Китая призвал все стороны содействовать переговорному процессу.
Отдельно представитель Китая обратился к Европе.
"Мы надеемся, что Европа будет содействовать миру и займётся устранением коренных причин кризиса", – добавил Фу Цун.
Напомним, ранее глава МИД КНР Ван И заявил, что Китай поддерживает "недавний консенсус", достигнутый США и Россией по прекращению войны в Украине. Также Ван И добавил, что Китай готов играть "конструктивную роль" в мирных переговорах.
Между тем сегодня Генеральная ассамблея ООН приняла инициированную Киевом и странами Европы резолюцию по Украине с осуждением вторжения РФ.
США и Россия голосовали против этой резолюции. Китай и Индия воздержались.
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