Американский поворот к России направлен на раскол между Москвой и Пекином - но грозит расколом самому Западу, пишет The Wall Street Journal.

Сближение Трампа с Путиным "продиктовано стратегическим желанием вбить клин между Москвой и Пекином".

Эксперты по внешней политике назвали этот манёвр "обратным Никсоном" - напомним, этот президент США в начале 1970-х наладил отношения с Китаем, чтобы углубить разрыв между Пекином и Советским Союзом, что изменило ход холодной войны и заложило основны для роста Китая.

Трамп хочет сделать нечто противоположное, предполагает издание. Однако разорвать связи между Россией и Китаем "будет крайне сложно".

Во-первых, эти страны уже значительно укрепили военное сотрудничество, а их внешняя политика стала более согласованной. Китай оказывает России экономическую поддержку, включая поставки компьютерных чипов и станков.

Во-вторых, поддержка Вашингтоном России происходит в ущерб Украине, что отдаляет США от европейских союзников, которые в совокупности являются крупнейшим торговым партнёром и основным иностранным инвестором Америки.

Действия Трампа на практике "привели к расколу Запада, в то время как Россия одновременно сближается и с США, и с Китаем". При этом Кремль, вероятно, готов идти на компромиссы.

Издание ссылается на некую "аналитическую записку российского think tank аффилированного с российским правительством", попавшую в руки западных спецслужб, о том, что Москва могла бы предложить США прекращение сотрудничества с Китаем в области военных и передовых технологий - в обмен на мирное соглашение по Украине на выгодных для России условиях.

Также там есть предложения предоставить американским компаниям права на месторождения полезных ископаемых на захваченных территориях Украины (издание не уточняет реакцию Кремля на эту записку, также, отметим, неизвестна степень достоверности этого документа). Однако скептики сомневаются, что Россия действительно способна помочь США сдерживать Китай.

Во-первых, Пекин уже обладает всеми военными технологиями, которые есть у РФ. Также Путин понимает, что отношения России с Китаем носят стратегический и долговременный характер, а сближение с Вашингтоном это скорее всего временный фактор.

"Россия понимает, что Китай – её гигантский сосед, что Коммунистическая партия Китая останется у власти на обозримое будущее, и что испортить отношения с Пекином – это смертельный риск", – пояснил Александр Габуев, глава Карнеги-центра Россия-Евразия в Берлине.

Однако это не значит, что Путин не воспользуется ситуацией.

"Предложение Трампа даёт ему шанс добиться того, чего его армии не смогли достичь за три года войны: смены власти в Киеве и возвращения Украины под влияние Москвы", - говорится в статье.

Ранее "Страна" писала о том, что президент США и члены его команды выступили с многочисленными обвинениями в адрес руководства Украины и лично Зеленского.

Проанализировав ситуацию, получилось выделить три причины, которые могли повлиять на смену событий в политике Украины.