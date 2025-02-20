Вот уже третий день практически непрерывно Трамп и его команда атакуют Зеленского, предъявляя ему одно за другим жесткие обвинения.

Чего этим добивается Трамп?

Если проанализировать его заявления, то просматривается три главных цели.

Первая - прекратить публичное оппонирование со стороны Зеленского инициативам Трампа, которое началось с Мюнхенской конференции. В частности, речь идет о критике Зеленским переговоров США и России (к слову, публичная критика в адрес такого формата переговоров и вообще в адрес Трампа от украинского президента перестала звучать после вчерашнего поста президента США о "диктаторе Зеленском").

Вторая - сделать так, чтобы Украина подписала соглашение по месторождениям со Штатами, которое Зеленский сам же и инициировал, предлагая еще с осени полезные ископаемые как залог продолжение поддержки США. Однако, Трамп эту идею переосмыслил и потребовал месторождения и объекты инфраструктуры на полтриллиона долларов в счет уже оказанной поддержки. Зеленский подписывать соглашение отказался, чем и навлек гнев Трампа.

Сейчас, как пишут западные издания, американцы передали Киеву некую "улучшенную" версию соглашения и окружение Зеленского советует ему этот документ подписать, чтоб не напрягать далее отношения с Вашингтоном. Так что, по этому пункту, Трамп, вероятно, близок к выполнению своей задачи.

Правда, даже если Зеленский соглашение и подпишет, то встанет другая проблема - а есть ли вообще в Украине полезные ископаемые (с рентабельной добычей) на $500 млрд? У экспертов имеются большие сомнения. Так что по этой сделке может быть ещё немало вопросов.

Третья задача Трампа - подтолкнуть Зеленского к выборам. Или, точнее, побудить его принять формат мирного соглашения "сначала перемирие, потом выборы, потом заключение долгосрочного мирного соглашения" (при этом, как пишут западные медиа, в целом данный формат уже согласован и с Москвой).

Причем крайне жесткая риторика Трампа и его сторонников в адрес Зеленского создает у наблюдателей впечатление, что в Белом доме воспринимают выборы как форму гарантированного ухода действующего президента Украины со своего поста.

"Похоже, Трамп хочет избавиться от Зеленского, которого он никогда не любил и которого считает неудобным. Речь не о выборах. Речь идет об устранении Зеленского", - заявил британскому журналу The Economist один из украинских политиков.

Но, понятно, что такой подход не устраивает самого Зеленского. И желания соглашаться с предложенной схемой "перемирие-выборы-мир" он не демонстрирует. Как мы уже писали, по распространённой в политкругах версии, главная цель Зеленского в ходе переговоров с США и РФ добиться гарантий сохранения власти после завершения войны. И, если эти гарантии получит, то на прекращение огня и прочие условия мирного соглашения он согласится.

Однако пока не поступает никаких сигналов о том, что Вашингтон и Москва готовы Зеленскому такие гарантии предоставить.

Наоборот, накат со стороны Трампа и его команды на украинскую власть только нарастает.

На этом фоне в Украине уже обсуждается угроза остановки военной помощи со стороны США. Правда, многие в это не верят. Аргумент - "Вашингтон не может подарить РФ победу, ведь тогда Украина превратится во второй Афганистан, что станет позором для Трампа и показателем его слабости".

Однако, в свете разгромной критики Зеленского со стороны Трампа и его команды, на этот аргумент он может, при любом развитии событий, ответить контраргументом: "я ж Зеленского предупреждал, он меня не послушал, какие теперь ко мне вопросы? Пусть пеняет только на себя".

Банковая, видимо, понимает сложность положения. В том числе и потому, судя по всему, Зеленский со вчерашнего дня никак публично не реагирует на все более жесткие обвинения из Вашингтона в свой адрес, чтоб не усугублять и без того непростую ситуацию. Возможно, он пытается сейчас оценить настрой Европы относительно ее готовности поддерживать Украину даже в случае прекращения помощи США. И уже исходя из этого Зеленский и примет решение как действовать дальше и как реагировать на требования Трампа.