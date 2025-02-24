Демонстративно став на сторону России в ООН, Соединенные Штаты "послали на х@й" остальной демократический мир.

Об этом заявил внештатный советник главы Офиса президента Украины Андрея Ермака и экс-министр экономики Тимофей Милованов после голосования в ООН по украинской резолюции, против которой выступили и США, и РФ.

"США могли просто воздержаться от голосования в ООН по резолюции против России. Но они сознательно проголосовали вместе с ней. Стали на ее сторону, демонстративно! Это уже не просто риторика или политический театр. Это действия, почти не оставляющие места для двусмысленности. Это прямое "пошел на х@й" остальному демократическому миру", – написал Милованов в Фейсбуке.

По его мнению, причины такого поведения Вашингтона – желание сделки с РФ.

"Они видят сделку. Какую именно? И ждать ответа долго не придется. Последствия могут оказаться серьезными. Если соглашение существует, то после (попытки?) расчленения Украины (если получится) новоиспеченные союзники будут двигаться дальше, по меньшей мере, на Восточную Европу", – считает экс-министр.

"Конфликт между Трампом и Зеленским относительно минеральных ресурсов и гарантий безопасности теперь отходит на второй план. Сейчас вырисовывается большая картина – там, где США и Россия оказались по одну сторону, а остальная часть Запада – по другую", – заявляет Милованов.

Напомним, Генеральная ассамблея ООН приняла инициированную Киевом и странами Европы резолюцию по Украине с осуждением вторжения РФ. США и Россия голосовали против этой резолюции.

Западный проект резолюции требует от России "немедленно, полностью и безоговорочно вывести все ее вооруженные силы с территории Украины" и призывает Москву к прекращению боевых действий.

Вашингтон отказался быть соавтором этого проекта и предложил свой, нейтральный. Как сообщали медиа, в нем "действия Украины приравниваются к действиям России".

Между тем постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что РФ оценила инициативу США в ООН по Украине и надеется, что за ней последуют новые.