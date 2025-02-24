Президент США Дональд Трамп назвал "непростой задачей" перспективу возвращения Украине утраченных территорий.

Об этом он сказал на пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

"Он спрашивает, можно ли вернуть землю, которую они потеряли. И я отвечаю, что да, возможно, некоторую часть, да. Я надеюсь на это. Но это нелегко сделать. Это будет то, о чем мы будем говорить", - заявил Трамп.

Также на вопрос о возможном отказе Украины от территории в мирном соглашении с Россией Трамп ответил: "Посмотрим". Но сказал, что надеется, что Украине удастся вернуть часть своей территории.

"Но это вопрос переговоров", - заявил Трамп.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что территориальных уступок со стороны России на переговорах не будет.

Зеленский в свою очередь говорил, что Украина не признает утраченные территории российскими. Но, в случае вступления в НАТО, Киев не будет возвращать их военным путем.

При этом спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог заявил, что потерю Украиной территорий можно закрепить в специальном соглашении.