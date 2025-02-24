Сербия проголосовала в ООН за западную резолюцию по Украине по ошибке.

Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич, слова которого приводит издание Vijesti.

"И, как вы видите, я говорю это в то время, когда совершенно ясно, что из-за этого я потеряю расположение или политические очки в ЕС. Я думаю, Сербии следовало воздержаться. Мне некого винить, кроме себя, у меня не было времени разобраться с этим в достаточной степени", – сказал Вучич.

Напомним, за резолюцию проголосовали 93 страны из 176. США и Россия голосовали против этой резолюции. Китай и Индия воздержались.

Западный проект резолюции требует от России "немедленно, полностью и безоговорочно вывести все ее вооруженные силы с территории Украины" и призывает Москву к прекращению боевых действий. Авторами являются западные союзники Украины: Великобритания, Франция, ФРГ, Канада, Швейцария, Польша и страны Прибалтики, кроме США.

Вашингтон отказался быть соавтором этого проекта и предложил свой, нейтральный. Как сообщали медиа, в нем "действия Украины приравниваются к действиям России".