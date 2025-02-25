Сегодняшним вечером административный центр в Краматорском районе подверглась нескольким волнам авиаударов.

Об этом сообщает местная военная администрация, публикуя фото в своём телеграм-канале.

По представленной информации, удары производились авиационными бомбами ФАБ-250 и привели к значительным разрушениям городской инфраструктуры.

Повреждения получили: автомобильные мосты, линии газопровода и электросети, железнодорожное полотно, дорожное покрытие, остановки общественного транспорта, бывший торговый павильон, фасад бывшего административного здания, боксы бывшего административного здания, фасады частных домов и легковой автомобиль.

Пострадавших среди мирных жителей нет, добавляет ГВА.

Напомним, в настоящее время идут бои за трассу между Константиновкой и Покровском.

В Украине завершается 1098-й день войны. Последние новости с главными событиями 25 февраля 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Войска неприятеля впервые за долгое время продвинулись в селе Белогоровка Луганской области. По данным украинского военного телеграм-канала Deep State, село частично захвачено. Ожесточённые бои за Белогоровку длились с момента захвата россиянами почти всей территории Луганской области летом 2022 года. Также армия РФ продвинулась со стороны Великой Новосёлки, бои подошли к деревням Бурлацкое и Скудное.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.