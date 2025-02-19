Армия РФ продвинулась в Андреевском мешке, подойдя к Константинополю - Deep State
Армия РФ существенно продвинулась в Андреевском мешке, что у села Андреевка в Волновахском районе Донецкой области, и подошла к Константинополю.
Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Deep State.
Согласно карте, ВСУ отошли от участка восточнее Улаклов.
Накануне украинский военкор писал, что это отступление сопровождалось гибелью и пленением украинских военных.
В то же время ВСУ выбили армию РФ с трассы, ведущей от Покровска на Константиновку.
Также россияне захватили половину Новоселки и расширили плацдарм на правом берегу реки Мокрые Ялы в Новоочеретоватом.
Кроме того, армия РФ отбила некоторые позиции в Песчаном, которые недавно вернули себе ВСУ. Еще россияне существенно продвинулись в районе Клещеевки и Андреевки, где у них давно не было успеха.
Война в Украине идет 1092-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 19 февраля 2025 года в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Российские войска снова продвинулись вдоль трассы на Запорожье к западу от Курахово и вошли с юга в село Константинополь. Поселок имеет ключевое значение для ликвидации Андреевского мешка, который удерживает украинская армия. Также россияне продолжают наступление к западу от Великой Новоселки.
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