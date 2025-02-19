Армия РФ существенно продвинулась в Андреевском мешке, что у села Андреевка в Волновахском районе Донецкой области, и подошла к Константинополю.

Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Deep State.

Согласно карте, ВСУ отошли от участка восточнее Улаклов.

Накануне украинский военкор писал, что это отступление сопровождалось гибелью и пленением украинских военных.

В то же время ВСУ выбили армию РФ с трассы, ведущей от Покровска на Константиновку.

Также россияне захватили половину Новоселки и расширили плацдарм на правом берегу реки Мокрые Ялы в Новоочеретоватом.

Кроме того, армия РФ отбила некоторые позиции в Песчаном, которые недавно вернули себе ВСУ. Еще россияне существенно продвинулись в районе Клещеевки и Андреевки, где у них давно не было успеха.

Война в Украине идет 1092-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 19 февраля 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Российские войска снова продвинулись вдоль трассы на Запорожье к западу от Курахово и вошли с юга в село Константинополь. Поселок имеет ключевое значение для ликвидации Андреевского мешка, который удерживает украинская армия. Также россияне продолжают наступление к западу от Великой Новоселки.

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