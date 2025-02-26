За минувшие сутки российские войска в Котляровке у границ Днепропетровской области (южнее Покровска).

Такую динамику показывает карта военного телеграм-канала Deep State.

Также РФ захватила новые позиции в Скудном со стороны Великой Новосёлки и взяла село Новоочеретоватое. Как сообщалось, цель наступления России под Великой Новоселкой – зайти в тыл группировке ВСУ в районе Андреевки под Курахово.

Кроме того, российские войска провели атаку и продвинулись в селе Тополи у границы с РФ в Харьковской области.

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