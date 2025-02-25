Заход в тыл ВСУ. Военные эксперты назвали цель наступления россиян под Великой Новоселкой. Карта
Цель наступления России под Великой Новоселкой – зайти в тыл группировке ВСУ в районе Андреевки под Курахово.
Об этом сообщает украинский военный телеграм-канал Deep State.
Паблик пишет, что для этого россияне хотят захватить село Комар, через которое проходит дорога в Богатырь и в целом логистика группировки Сил обороны в районе Андреевки.
DS отмечает, что за последнюю неделю российские войска "буквально каждый день имели продвижение к северу от Великой Новоселки".
"После захвата поселка россияне начали осуществлять накопление своих ресурсов, перегруппировываться и восстановили свою активность. Наибольшее давление осуществляется в направлении Скудного и Бурлацкого. За это время противник оккупировал полностью Новый Комар и занял значительную часть Новоочеретоватого. Подобрался по посадкам почти вплотную к Бурлацкому и продолжает свое давление", – пишет паблик.
Напомним, накануне Deep State сообщал, что российские войска продвинулись со стороны Великой Новосёлки в районе Бурлацкого.
Война в Украине идет 1098-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 25 февраля 2025 года в обновляемом онлайне.
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