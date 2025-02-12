Воздушные силы ВСУ врут о количестве сбитых ракет и упавших обломков боеприпасов на территории Киева.

Об этом заявляет в своем телеграм-канале народный депутат Украины Марьяна Безуглая.

По ее словам, сегодня в столичном районе Оболонь упала ракета, которую не сбили, а не обломок.

Безуглая связывает это с переводом специалистов Воздушных сил в пехоту.

"Когда Воздушные силы в очередной раз врут об "обломках" и идут на поводу у Сырского, сокращая ПВО. Вот "обломки" на моем округе - Оболонь, Киев. Сегодня. Кратер от несбитой ракеты. Этой ложью они еще больше искажают и без того критическую ситуацию с нехваткой средств ПВО. Зачем нам новые системы от США, например? Мы же все "сбиваем", - пишет нардеп.

Между тем государственное предприятие "Мультимедийная платформа иновещания Украины" сообщила, что в Киеве вследствие ночной ракетной атаки оказались повреждены помещения государственных телеканалов, вещающих на русском и других иностранных языках: "FREEДОМ", "Дом", UATVEnglish, The Gaze, UATVEspañol, UATVArabic, UATVPortuguês.

Сотрудники каналов не пострадали. Однако серьезно повреждены эфирные аппаратные, офисные помещения, диджитал-редакции и ньюзрум телеканала "FREEДОМ". Последний сейчас вещает из резервной студии. В здании выбиты окна и двери, частично обвалился потолок, частично повреждены студия, компьютерная и производственная техника и автомобили.

Напомним, сегодня утром россияне нанесли массированный ракетный удар по Киеву. Воздушные силы информировали, что сбили все шесть запущенных с севера баллистических ракет.

Ранее Безуглая писала о том, что Генеральный штаб ВСУ продолжает переводить ценных специалистов из разных родов войск в пехоту. Также она публиковала видео из российских телеграм-каналов с захваченными украинскими фортификациями под Покровском, которые, предположительно, были сданы без единого выстрела.