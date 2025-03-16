Депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая раскритиковала смену руководства Генштаба ВСУ, проведённую президентом Украины Владимиром Зеленским.

Сообщение об этом было опубликовано на странице Безуглой в Фейсбуке.

Она заявила, что новый глава ГШУ Андрей Гнатов "значительно современнее большинства, но неуверенно себя показал командующим восточным фронтом "Хортица" и имеет выраженные признаки приспособленца, избегал любых ситуаций, которые нуждались в отстаивании позиции".

Как пишет нардеп, бывший начальник Генштаба Анатолий Баргилевич, который стал главным инспектором Минобороны – "давний "миньон-раб" Сырского".

"У Баргилевича есть ряд интересных историй по взяткам и коммерции. Конечно, все без расследований. Идеальный Главный инспектор!" – пишет Безуглая.

"Теперь Главная инспекция Минобороны, сознательно разваливавшаяся после увольнения Воронченко, чтобы в ВСУ ничего не проверялось и замалчивалось максимально, полностью оказалась в лапах "совков" и Сырского лично. Спасибо, господин Президент, Ваша осведомленность о реальном положении дел в ВСУ поражает!" – заявляет нардеп.

Ранее Безуглая подтвердила гибель украинских военных от ракетного удара на полигоне в Днепропетровской области.

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