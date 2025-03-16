Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности главу Генерального штаба Вооруженных сил Украины Анатолия Баргилевича.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Сообщается, что место Баргилевича займет бывший заместитель начальника Генштаба Андрей Гнатов.

В свою очередь Баргилевич переходит на должность главного инспектора Министерства обороны.

При этом только в конце февраля генерал-майор Гнатов, который был командующим группировки "Хортица", был назначен заместителем начальника Генштаба.

В январе Гнатова сняли с должности командующего группировкой "Хортица" после потери Великой Новосёлки.

Напомним, несколько дней назад командующий группировкой войск "Север" генерал Дмитрий Красильников сообщил о своей отставке в комментарии "Суспильному". По его словам, вместо него командующим группой "Север" назначили бригадного генерала Алексея Шандара.

По времени отставка Красильникова совпала с газопроводным прорывом РФ в Курской области, поэтому и появилась версия о связи этих двух событий.

Однако спикер Генштаба ВСУ Дмитрий Лиховой опроверг эту информацию, добавив, что отставка командующего группой войск "Север" Дмитрия Красильникова не связана с наступлением армии РФ в Курской области.