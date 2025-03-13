В Киевской городской государственной администрации и на коммунальных предприятиях столицы начались массовые увольнения чиновников. Они связаны с расследованием коррупции в земельной сфере.

Об этом рассказал в своем телеграм-канале столичный мэр Виталий Кличко.

В частности, со своих должностей в КГГА уволены:

заместитель председателя КГГА Петр Оленич;

заместитель руководителя КП "Киевблагоустройство" Алексей Мушта;

заместитель директора КП "Спецжилфонд" Юрий Леонов процедурно будет уволен завтра.

Депутат Киевсовета, глава земельной комиссии Михаил Терентьев написал заявление об освобождении от должности директора КП "Инженерный центр". Также фракция партии "УДАР" отзывает его из депутатов Киевсовета.

Будут уволены и следующие должностные лица:

директор коммунального предприятия "Киевский институт земельных отношений" Игорь Долинский;

директор КП "Спецжилфонд" Владимир Шарий;

директор коммунального предприятия "Финансовая компания "Жилинвест" Виктор Погребной;

заместитель директора Департамента градостроительства и архитектуры Валентина Святина.

Что касается коммунального объединения "Киевзеленстрой", то там будут уволены:

генеральный директор предприятия Юрий Бахмат;

первый заместитель генерального директора "Киевзеленстроя" Алексей Лукаш;

заместитель начальника управления капитальных вложений коммунального объединения Александр Гора.

Проверки в разных департаментах продолжаются и это будут не последние увольнения, пообещал Кличко.

Напомним, дело началось с обыска у бывшего депутата Киевсовета от "Блока Черновецкого" Дениса Комарницкого. Он уже оказался за границей. НАБУ сообщает, что объявит его в розыск.

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