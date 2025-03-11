Украина получила "не совсем новые модели" американских истребителей F-16, и они не могут полноценно противостоять российским Су-35.

Об этом заявил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии украинским изданиям.

"Те модификации, которые имеет Украина, не могут один на один соревноваться в воздушном бою. Нужен комплексный подход с привлечением наземной составляющей - ПВО, авиационной и средств радиолокационной борьбы - которая сможет обеспечить результат – преимущество в воздухе и противодействие носителям управляемых авиабомб, которые массово применяет враг", – сказал он.

Игнат напомнил, что Украина постоянно испытывает дефицит зенитных управляемых ракет к иностранным системам, поскольку армия РФ регулярно осуществляет массированные обстрелы с помощью всего имеющегося вооружения. Россия, по его словам, также продолжает наращивать производство всех средств воздушного нападения – ракет, КАБов, дронов.

Напомним, на днях журнал Forbes писал, что администрация президента США Дональда Трампа прекращает поддержку украинских истребителей F-16. Ранее самолеты были модернизированы блоками AN/ALQ-131, системами PIDS+ и ECIPS+, что повысило их способность противостоять российским угрозам.

Война в Украине идет 1112-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 11 марта 2025 года в обновляемом онлайне.

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