Президент Владимир Зеленский сообщил, что Дания поставила Украине вторую партию истребителей F-16.

"Вторая партия F-16 для Украины от Дании уже в Украине. Это лидерство в защите жизни, отличающее Данию", - написал он.

Президент отметил, что предоставленные самолеты из первой партии уже сбивают российские ракеты и спасают наших людей, нашу инфраструктуру.

"Сейчас наш воздушный щит усилен дополнительно. Если бы все партнеры были именно такими решительными, уже удалось бы сделать невозможным российский террор", - добавил он.

Зеленский поблагодарил президента Дании Метте Фредериксен, ее команду и датчан.

Всего Дания обещала Украине 19 истребителей. Первый самолет прибыл в Украину в августе.

Напомним, в октябре Нидерланды поставили в Украину первую партию самолетов F-16.

Война в Украине идет 1018-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 7 декабря 2024 года в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.