Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер сообщил, что его страна рассчитывает поставить Украине истребители F-16 в 2026 году.

Об этом он заявил перед встречей с лидерами Евросоюза в Брюсселе.

По словам де Вевера, поставки самолетов решили отложить, потому что Бельгия ожидает получить от США взамен F-16 более современные F-35. Поэтому передача истребителей Украине произойдет не раньше 2026 года. То есть это может быть не последний перенос сроков поставки.

Бельгия объявила, что передаст 30 своих истребителей F-16 Украине, в декабре 2023 года. Поначалу первые самолеты планировалось поставить до конца 2024 года.

Напомним, в конце февраля начальник бельгийского Генштаба Фредерик Вансина сказал, что Бельгия откладывает поставку Украине 30 самолетов F-16 как минимум до конца 2025 года из-за задержки поставок ей F-35 от США. Также он говорил, что к полной операционной готовности для принятия американских F-35 бельгийские ВВС выйдут только в 2027 году.

Незадолго до этого заявления СМИ допустили, что президент США Дональд Трамп может повлиять на поставку Украине европейцами F-16.