Бельгия отложила поставку Украине 30 самолетов F-16 как минимум до конца 2025 года из-за задержки поставок ей F-35 от США.

Об этом сообщил начальник бельгийского Генштаба Фредерик Вансина в интервью газете Soir.

"Передача первых из 30 самолетов F-16 Украине от Бельгии откладывается по меньшей мере в год - до конца 2025 года", - заявил он.

Также он отметил, что к полной операционной готовности для принятия американских F-35 бельгийские ВВС выйдут в 2027 году.

Ранее СМИ допускали, что президент США Дональд Трамп может повлиять на поставку Украине европейцами F-16.

Напомним, в начале февраля президент Владимир Зеленский подтвердил получение Украиной первой партии французских истребителей Mirage 2000 и ранее обещанных истребителей F-16 от Нидерландов.

Война в Украине идет 1094-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 21 февраля 2025 года в обновляемом онлайне.

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