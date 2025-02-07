В сети появились первые фото, как утверждается, французских истребителей Mirage 2000 в небе над Украиной.

Напомним, вчера Владимир Зеленский подтвердил получение Украиной первой партии французских истребителей Mirage 2000 и ранее обещанных истребителей F-16 от Нидерландов.

Война в Украине идет 1080-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 7 февраля 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В РФ заявляют о контратаке ВСУ в Курской области. Армия РФ продвинулась в одном из ключевых сел к западу от Курахово - Андреевке, свидетельствует карта Deep State. Также у россиян есть продвижение в соседнем Дачном.

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