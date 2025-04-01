Высокопоставленные чиновники президента США Дональда Трампа считают, что перемирие в Украине вряд ли будет достигнуто в ближайшие несколько месяцев.

Об этом пишет агентство Reuters.

Источники сообщили агентству, что высокопоставленные представители администрации Трампа в последние дни обсуждали вероятность того, что США не смогут добиться мирного соглашения с Украиной в ближайшие несколько месяцев, и разрабатывают новые планы давления как на Киев, так и на Москву.

Напомним, в Белом доме сообщили, что Трамп разочарован Зеленским и Путиным.

Перед этим Трамп говорил, что Путин выполнит "свою часть сделки" о прекращении огня в Украине. В то же время президент США указал, что при необходимости готов повысить экономическое давление на Россию.

Корреспондент телеканала Fox News Джеки Хейнрих сообщила, что администрация США уже рассматривает возможность применения жестких санкций, включая российский "теневой флот".

Война в Украине идет 1133-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 1 апреля 2025 года в обновляемом онлайне.

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