Президент США Дональд Трамп разочарован президентами обеих воюющих стран: и Владимиром Путиным, и Владимиром Зеленским.

Об этом заявила на брифинге спикер Белого дома Кэролайн Ливитт.

"Он разочарован лидерами по обеим сторонам этого конфликта. Он хочет, чтобы эта война закончилась. Люди умирают с обеих сторон, и это продолжается слишком долго. Наша команда продолжает работать и с россиянами, и с украинцами", - сказала Ливитт.

Точно такое же заявление Ливитт делала вчера.

Война в Украине идет 1133-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 1 апреля 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Российские войска продвинулись в Курской области. Украинский паблик Deep State подтвердил частичную потерю для ВСУ села Гоголевка и других территорий по направлению к границе со стороны Суджи. Продолжаются атаки РФ в Запорожской области. В Донецкой области российские войска прорвались в село Разлив.

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