Президент США Дональд Трамп выразил свое недовольство относительно заявлений обеих сторон украинского конфликта.

Об этом сообщила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

"Президент невероятно упорно работает над тем, чтобы достичь сделки о мире между Россией и Украиной. И он выразил свое недовольство высказываниями со стороны руководителей по обе стороны этого конфликта. Он говорил о том, что, по его мнению, должно произойти, чтобы конфликт завершился. Он продолжает упорно работать над этим. И наши команды продолжают взаимодействие", – сказала она.

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп заявил, что он зол на главу Кремля Владимира Путина за то, что тот не хочет иметь дело с Владимиром Зеленским и вести с ним переговоры, а также пригрозил ввести против экспорта российской нефти вторичные санкции, если мирные переговоры будут сорваны по вине РФ.

Также он пригрозил Зеленскому "большими проблемами", если тот откажется подписывать сделку о недрах.

Позже президент США дал новое интервью и несколько смягчил риторику в адрес Путина. Он заявил, что доверяет президенту России и считает, что тот поступит правильно и заключит мирное соглашение.

О том, что значат заявления Трампа, мы писали в отдельном материале.