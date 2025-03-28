Президент США Дональд Трамп негативно относится к Владимиру Зеленскому и старается его унизить, а также уверен, что Украина слаба.

К такому выводу пришла британская газета The Times в статье о новом предложении США касательно контроля над укранскими недрами.

Эту сделку издание называет "очередной попыткой унизить Зеленского".

"Убежденный в слабости Украины, презирающий президента Зеленского и разгневанный миллиардами долларов помощи, предоставленной Киеву администрацией Джо Байдена, Трамп вознамерился вернуть все это (предоставленную ранее помощь США - Ред.) и даже больше", — пишет автор публикации Хью Томлинсон.

Томлинсон утверждает, что "официальные лица в Киеве уже осудили требования США" насчет недр и что они убеждены: сделка "углубит зависимость Украины от Вашингтона, почти превратив страну в вассальное государство". Кто именно сделал такое заявление, не указывается.

В целом с точки зрения The Times возвращение Трампа в Белый дом стало для Украины разрушительным.

"Несмотря на то, что Москва не проявляет никаких признаков прекращения военных действий в Украине, американские переговорщики, по-видимому, работают над тем, чтобы добиться от Киева еще больших уступок", - также говорится в статье.

Напомним, западные СМИ пишут, что новый проект соглашения Украины и США о недрах ставит под полный контроль американцев все крупные инвестиции в инфраструктуру и минеральные ресурсы Украины.

О кабальных для Украины условиях сделки пишут и народные депутаты Украины.