США требуют вернуть помощь с процентами. Нардеп публикует подробности ресурсного соглашения
Народный депутат Алексей Гончаренко тоже публикует подробности ресурсного соглашения между Украиной и США в своем Telegram-канале.
Оно предусматривает создание совместного инвестиционного фонда "Фонд реконструкции США-Украина". Фонд финансируется за счет двух источников:
1. Вклад США – включает уже оказанную финансовую и материальную помощь, предоставленную после 2022 года, а также техническую и управленческую поддержку со стороны американской корпорации DFC.
2. Вклад Украины – представляет собой передачу части доходов от использования природных ресурсов (Royalty Interest), включая газ, нефть и другие природные ресурсы, добываемые на территории Украины.
Причем это касается всех проектов, независимо от формы собственности. Частный сектор тоже обязан соблюдать условия фонда.
Украина обязуется:
- передавать США полную информацию о всех проектах добычи ресурсов,
- предоставлять фонду первоочередное право на новые проекты,
- обеспечивать США приоритетное право на выкуп ресурсов,
- запрещать продажу ресурсов стратегическим конкурентам США,
- создавать особые условия для американских компаний даже в частном секторе.
Также Украина должна предлагать Фонду все новые инфраструктурные проекты для рассмотрения. Фонд будет иметь приоритетное право на участие в таком проекте.
Контроль над фондом осуществляет США. Генеральный партнер назначается американской стороной, а в правлении из 5 человек 3 представляют США. Без их согласия не может быть принято ни одно решение.
Фонд может использовать средства четырьмя способами:
1. Реинвестирование в Украину (по согласованию с США).
2. Распределение прибыли между партнерами (сначала США возвращают свой вклад плюс 4% годовых, затем оставшиеся средства поступают Украине).
3. Передача активов вместо денежных выплат.
4. Свободное использование прибыли американской стороной, включая вывод средств за границу.
Все платежи производятся в долларах США и переводятся на зарубежные счета фонда, который находится под контролем американского руководства.
Напомним, вице-премьер Юлия Свириденко подтвердила, что Украина получила от США новый проект соглашения о полезных ископаемых.
Ранее содержание американского проекта описало агентство Bloomberg. По их данным, соглашение максимально жесткое для Украины и передает все доходы от полезных ископаемых и проектов инфраструктуры под управление США.