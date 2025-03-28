Народный депутат Алексей Гончаренко тоже публикует подробности ресурсного соглашения между Украиной и США в своем Telegram-канале.

Оно предусматривает создание совместного инвестиционного фонда "Фонд реконструкции США-Украина". Фонд финансируется за счет двух источников:

1. Вклад США – включает уже оказанную финансовую и материальную помощь, предоставленную после 2022 года, а также техническую и управленческую поддержку со стороны американской корпорации DFC.

2. Вклад Украины – представляет собой передачу части доходов от использования природных ресурсов (Royalty Interest), включая газ, нефть и другие природные ресурсы, добываемые на территории Украины.

Причем это касается всех проектов, независимо от формы собственности. Частный сектор тоже обязан соблюдать условия фонда.

Украина обязуется:

передавать США полную информацию о всех проектах добычи ресурсов,

предоставлять фонду первоочередное право на новые проекты,

обеспечивать США приоритетное право на выкуп ресурсов,

запрещать продажу ресурсов стратегическим конкурентам США,

создавать особые условия для американских компаний даже в частном секторе.

Также Украина должна предлагать Фонду все новые инфраструктурные проекты для рассмотрения. Фонд будет иметь приоритетное право на участие в таком проекте.

Контроль над фондом осуществляет США. Генеральный партнер назначается американской стороной, а в правлении из 5 человек 3 представляют США. Без их согласия не может быть принято ни одно решение.

Фонд может использовать средства четырьмя способами:

1. Реинвестирование в Украину (по согласованию с США).

2. Распределение прибыли между партнерами (сначала США возвращают свой вклад плюс 4% годовых, затем оставшиеся средства поступают Украине).

3. Передача активов вместо денежных выплат.

4. Свободное использование прибыли американской стороной, включая вывод средств за границу.

Все платежи производятся в долларах США и переводятся на зарубежные счета фонда, который находится под контролем американского руководства.

Напомним, вице-премьер Юлия Свириденко подтвердила, что Украина получила от США новый проект соглашения о полезных ископаемых.

Ранее содержание американского проекта описало агентство Bloomberg. По их данным, соглашение максимально жесткое для Украины и передает все доходы от полезных ископаемых и проектов инфраструктуры под управление США.