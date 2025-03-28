Правительство Украины подтвердило, что получило от США новый проект соглашения о полезных ископаемых. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко со ссылкой на выступление в парламенте вице-премьера Юлии Свириденко.

По ее словам, Украина сейчас "формирует свою позицию" по этому соглашению. Также планируются консультации с Верховной Радой по тексту договора.

"Любые публичные дискуссии по этому соглашению наносят только вред. И мешают нести конструктивную дискуссию с американскими партнерами. Как только будет достигнут консенсус, мы выйдем с публичной позицией", - цитирует Гончаренко вице-премьера.

Еще один источник пишет, что условия нового предложения США по недрам стали гораздо хуже для Украины.

Это соглашение "лишает Украину части суверенитета, противоречит будущему членству в ЕС", пишет "Европейская правда".

Там нет ни слова о гарантиях безопасности. И предлагается не общее управление украинскими ресурсами, а почти полностью подчинить этот процесс Вашингтону, чтобы компенсировать ему ранее оказанную Украине помощь.

Ранее это условие удалось убрать в ходе переговоров. Однако теперь Штаты его даже усилили и хотят обязать Украину конвертировать доходы от ее ресурсов в доллары США и перечислять их на зарубежные счета американской стороны по первому запросу, причем без комиссий (иначе эти комиссии, налоги и сборы Украина должна также компенсировать).

Американская оценка этой суммы помощи там не прописана, предлагается просчитать ее на момент подписания. Институт Киля оценивает ее в 123 млрд долл. на данный момент. Напомним, Трамп заявлял, что Украине дали помощь на 350 млрд.

США хотят направлять в Фонд половину стоимости всех новых лицензий, рентных платежей и других месторождений и половину дохода от инфраструктурных объектов.

Но все деньги не будут реинвестированы, ведь за Украиной остается обязательство погасить "долг" за помощь. При том Украину "ставят на счетчик" - сумма компенсации будет увеличиваться на 4% ежегодно.

Также компаниям США предлагается дать эксклюзивное право на новую разработку всех украинских недр, что может противоречить существующим договоренностям Украины с ЕС.

Напомним, вчера президент Владимир Зеленский заявил, что текст от американцев "все время меняется", и над ним работают совместные экспертные группы. Хотя из заявлений Свириденко следует, что текст США составляли без Украины и только сейчас передали Киеву.

Ранее содержание американского проекта раскрыл нардеп Железняк. Еще более подробно о нем написало агентство Bloomberg. По их данным, соглашение максимально жесткое для Украины и передает все доходы от полезных ископаемых и проектов инфраструктуры под управление США.