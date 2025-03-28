Снятие санкций на экспорт российской сельхозпродукции президент РФ Владимир Путин рассматривает как тест для Дональда Трампа: сможет ли тот повлиять не Европу.

Такое предположение выдвинуло агентство Bloomberg.

По словам источников агентства, у Кремля есть продуманная стратегия, чтобы проверить, как далеко готов зайти президент США, добиваясь от Европы ослабления санкций.

Россия требует подключения одного из своих крупнейших государственных финансовых учреждений "Россельхозбанка" к международной системе обмена сообщениями SWIFT в качестве условия для принятия перемирия в Черном море, заключенного при посредничестве США. Цель выбора именно этого банка заключалась в том, чтобы посмотреть, сможет ли Трамп добиться от ЕС снятия санкций с системой SWIFT (а это находится в компетенции Европы).

Путин проверяет, чего можно добиться вместе с Трампом, и успех со SWIFT может привести к постепенному ослаблению режима санкций в целом, сказали источники издания.

О том, что снятие санкций с российского сельхозэкспорта в рамках решения вопроса прекращения огня на Черном море является репетицией более широкой сделки о завершении войны в Украины и отмене антироссийских санкций, мы писали ранее.

Также мы сообщали, что на Западе многие расценивают соглашение о прекращении огня в Черном море победой Путина.