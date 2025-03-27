Администрация президента США Дональда Трампа для отмены санкций против РФ должна получить поддержку Евросоюза, однако маловероятно, что это произойдет быстро. Европа точно не ослабит санкции против РФ до июля.

Об этом заявил Euractiv источник в ЕС.

По словам дипломатов ЕС, отмена санкций против России до достижения полного прекращения огня и вывода войск из Украины по-прежнему невозможна.

"До продления санкций (в июле - Ред.) ничего не изменится, и мы будем работать над тем, чтобы ничего не менять, потому что сама Россия не изменилась и не имеет своих целей", - заявил дипломат.

Ранее у Трампа заявили, что условия, выдвинутые Россией по поводу перемирия в Черном море, предусматривают снятие санкций ЕС.

Москва заявляла, что требует снятия санкций со своего аграрного сектора.

В статье Euractiv говорится, что речь идет о подключении Россельхозбанка, кредитующего сельскохозяйственную продукцию, и нескольких других банков к системе SWIFT. Однако Штаты не смогут это сделать без Европы, поскольку SWIFT базируется в Бельгии и должен соблюдать правила ЕС и законодательство о санкциях.

"Поэтому в какой-то момент нас (европейцев - Ред.) придется подключить", - сказал один из дипломатов ЕС.

США и Россия пока не достигли конкретных договоренностей по черноморской инициативе. Они обсудили ее "в самых общих чертах", заявили в МИД РФ.

Для запуска сделки Россия требует снятия санкций с Россельхозбанка и подключения к SWIFT, подтвердили в российском ведомстве.

По словам спикера МИД РФ Захаровой, Москва ожидает содействия администрации Трампа в разблокировании российского сельхозэкспорта.

Война в Украине идет 1128-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 27 марта 2025 года в обновляемом онлайне.