Условия, выдвинутые Россией по поводу перемирия в Черном море, предусматривают снятие санкций Евросоюза.

Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио на пресс-конференции во время посещения Ямайки.

По словам Рубио, по итогам переговоров в Саудовской Аравии Белый дом получил "более детализированное определение того, что предполагает прекращение огня по энергетике".

"Во-вторых - концепт прекращения огня в Черном море. Конечно, после нашей встречи в своем релизе россияне уточнили некоторые условия, выполнения которых хотят для достижения этого [прекращения огня]. Мы оценим это, некоторые из этих условий включают санкции, которые не являются нашими, - это санкции ЕС", - сказал Рубио.

Он добавил, что Вашингтон анализирует возможность отмены своей части санкций.

Ранее Москва заявила, что требует снятия санкций со своего аграрного сектора в обмен на перемирие в Черном море.

В свою очередь президент США Дональд Трамп пообещал, что рассмотрит этот вопрос.

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