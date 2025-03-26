Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал предложения американского лидера Дональда Трампа по урегулированию военного конфликта между Москвой и Киевом.

Об этом Макрон заявил на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Я приветствую инициативу президента Трампа, что направлена на скорейшее сворачивание и прекращение боевых действий в той последовательности, которая могла бы помочь нам достичь крепкого и продолжительного мира, гарантирующего безопасность Украины и континента", – сказал Макрон.

Французский лидер добавил, что санкции с РФ снимут, если Кремль "вернётся к международно признанным границам Украины"

"Я поддержу концепцию "мир через силу", что предложил Трамп. Но эта концепция не означает снятия санкций. Страна, подвергшаяся агрессии и уже делающая жест чтобы безо всяких условий принять прекращения огня, – и агрессор с другой стороны, который начинает выставлять условия, чтобы не принять это", – заявил французский президент прессе.

Аналогичное заявление сегодня сделал пресс-секретарь Евросоюза.

Напомним, после трёхсторонних переговоров госсекретарь Марко Рубио заявил, что урегулирование российско-украинского конфликта требует переоценки глобальной архитектуры санкций.

Тем временем Дональд Трамп заявил, что США рассматривают вопрос снятия с России санкций уже сейчас, в рамках черноморской сделки, согласованной в Саудовской Аравии.

Напомним, Россия требует снять с неё продовольственные санкции как условие прекращения огня на Черном море.