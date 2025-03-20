Если это будет нести угрозу возможности мирного урегулирования войны РФ против Украины, Словакия может наложить вето на новые санкции Брюсселя против Москвы.

Об этом заявил премьер-министр Роберт Фицо, передаёт местное издание Noviny.

"Мы не можем настаивать на санкциях любой ценой. Может наступить момент, когда мы скажем, что мы не согласны. Когда это будет противоречить мирным шагам, что предпринимаются в настоящее время. Если мы воспримем попытку ввести дальнейшие санкции как нечто, подрывающее мирный процесс, мы готовы наложить на них вето", – сказал Фицо во время выступления в европейском комитете словацкого парламента.

Фицо предположил, что санкционный список ЕС, в который входят более 2400 человек и организаций, может быть сокращён в ближайшие недели или месяцы.

По его мнению, для Евросоюза и стран, которые составляют его основу, "очень опасно", если экономический блок "останется единственным, кто хочет воевать". Вместе с тем Фицо добавил, что не может помешать другим европейским странам предоставлять Украине военную помощь.

Премьер также заявил, что не поддерживает участие словацких солдат в потенциальной миротворческой миссии на территории, подконтрольной Киеву. Фицо считает, что миротворческие силы должны состоять только из солдат тех стран, которые не являются непосредственными соседями Украины и России.

"Словакия не заинтересована в такой миссии", – утверждает Фицо.

Напомним, ранее Фицо грозил заблокировать саммит Евросоюза по Украине из-за остановки Киевом транзита российского газа.

Также глава правительства говорил, что Словакия не будет поддерживать Украину ни финансово, ни военным путём.