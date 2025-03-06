Член Европарламента от партии словацкого премьера Роберта Фицо Эрик Калиняк заявил, что если РФ захватит Киев, то Словакия получит более надежного соседа.

Об этом сообщает Aktuality.

На вопрос журналистки, что означало бы для Словакии захват Киева Россией, Эрик Калиняк сказал, что "будет циником", и в таком случае Словакия получила бы более надежного партнера.

"Если посмотреть на словацко-украинские отношения и на то, сколько раз нам приходилось их спасать после того, как они создавали экономический конфликт с Россией, и сколько раз они не были способны нам помочь, то, с этой точки зрения, россияне являются более надежным партнером для нас" , - заявил Калиняк.

Это заявление раскритиковала словацкая оппозиция.

Напомним, сам премьер-министр Словакии Фицо тем временем обвиняет Украину в хищении европейской помощи.

Ранее он заявил, что Словакия не будет поддерживать Украину ни финансово, ни военным путем. Кроме того, в Братиславе заговорили о желании вернуть потраченные на помощь Украине средства.