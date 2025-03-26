Помимо моратория на обстрелы и черноморской сделки, в Саудовской Аравии обсуждалось полное прекращение огня.

Это следует из заявления представителя украинской делегации, заместителя главы Офиса президента Павла Палисы.

По его словам, США и Украина вели в Саудовской Аравии переговоры о полном прекращении огня, пишет BBC News.

По словам замглавы Офиса президента, делегация Украины "продолжила технические консультации о всеобъемлющем прекращении огня, о котором договорились с американской стороной еще в Джидде".

При этом он утверждает, что статус захваченных украинских территорий на этих переговорах не поднимался.

"Никаких разговоров о территориальных уступках. Это все украинская земля, за которую мы боремся и будем бороться при любых условиях", – добавил Палиса.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что делегации в Саудовской Аравии "говорят о территориях" и "демаркационных линиях".

Итоги переговоров в Саудовской Аравии мы разбирали в отдельном материале.

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