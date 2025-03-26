Урегулирование российско-украинского конфликта требует переоценки глобальной архитектуры санкций, введённых против России.

"Санкции – это важная часть общей картины. Существующая глобальная архитектура ограничений должна быть переоценена как элемент окончательного урегулирования", – подчеркнул Рубио, выступая на пресс-конференции в рамках визита на Ямайку.

Он также отметил, что США продолжают консультации с Киевом и Москвой, и после возвращения переговорщиков из Саудовской Аравии запланирован сводный анализ позиций конфликтующих сторон.

Отметим, это не первый случай, когда новые американские власти говорят о возможном пересмотре антироссийских ограничений.

Накануне Москва заявила, что требует снятия санкций со своего аграрного сектора в обмен на перемирие на Чёрном море.

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что этот вопрос рассматривается Вашингтоном.

"Мы добились большого прогресса в украинском вопросе. Мы ведем углубленные переговоры с Россией и Украиной, и они продвигаются гладко. Россия и Украина договорятся о прекращении огня в Черном море", - заявил глава Белого дома.