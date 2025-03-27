Снятие санкций с РФ в текущий момент станет катастрофой для дипломатии.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский после встречи "коалиции решительных" в Париже.

По его словам, санкции являются одним из немногих "реальных" инструментов, которые есть у мира, чтобы склонить Россию к серьезным переговорам.

"Что еще есть, кроме санкций? Если санкции будут ослаблены и Россия нарушит соглашение, процесс возвращения санкций будет невероятно медленным и сложным. И к тому времени многие просто перестанут верить, что санкции действительно работают", - заявил украинский президент.

После той же встречи президент Франции Эмманюэль Макрон сделал похожее заявление: ослабление санкций против РФ на данный момент несвоевременно. Он сообщил, что на встрече, наоборот, обсуждали усиление ограничений.

"Снятия каких-либо санкций с РФ, пока не закончится война, не будет - это общий сигнал от Европы", - добавил Зеленский.

Ранее РФ выдвинула в качестве условия своего согласия на прекращение огня на Черном море снятие санкций с российского экспорта сельскохозяйственной продукции. В свою очередь Соединенные Штаты заявили, что рассмотрят такую возможность.

Почему снятие этих санкций с РФ может стать стать репетицией заключения более широкой сделки о прекращении огня и завершении войны в Украине, мы писали в отдельном материале.

Между тем западные санкции не настолько эффективны, как ожидалось. Так, в январе импорт сжиженного природного газа из РФ в Европейский Союз впервые за два года превысил 1 миллиард евро.