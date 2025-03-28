Европейский союз не снимет санкции с России до завершения войны в Украине. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Именно Украина в конечном итоге решит, что является для нее справедливым и прочным миром. Совершенно ясно, что Украине нужны гарантии безопасности, но общее видение должна определять сама Украина", - заявила фон дер Ляйен.

Напомним, РФ выдвинула условием своего согласия на прекращение огня на Черном море снятие санкций с российского сельхозэкспорта (часть из них - это санкции ЕС). США заявили, что рассмотрят такую возможность.

Почему снятие этих санкций с РФ может стать "репетицией" заключения более широкой сделки по прекращению огня и завершению войны в Украине, мы писали в отдельном материале.

Война в Украине идет 1129-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 28 марта 2025 года в обновляемом онлайне.

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