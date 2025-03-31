Вчера президент США Дональд Трамп заявил, что он зол на главу Кремля Владимира Путина за то, что тот не хочет иметь дело с Владимиром Зеленским и вести с ним переговоры, а также пригрозил ввести против экспорта российской нефти вторичные санкции, если мирные переговоры будут сорваны по вине РФ.

Также он пригрозил Зеленскому "большими проблемами", если тот откажется подписывать сделку о недрах.

Эти угрозы прозвучали впервые за последние недели. До того Трамп довольно позитивно отзывался и о Путине, и о Зеленском, и о перспективах мирного процесса. Поэтому смена тона была воспринята многими как ещё один признак нарастающих проблем в переговорах о завершении войны в Украине, которые инициировал Трамп.

В то же время, по большому счету, общая диспозиция не изменилась.

Трамп по-прежнему хочет как можно скорее подойти к прекращению огня. Украинские власти он уже принудил к этому, а теперь пытается договориться с РФ методом кнута и пряника: угрозами ужесточить санкции в случае отказа Москвы идти на перемирие и обещаниями их снять в случае согласия. При этом глава Белого дома ведет параллельную, но не менее для него важную, линию: он хочет установить фактический контроль над процессом послевоенного восстановления Украины через так называемую сделку о недрах, которая обеспечит американцам первоочередное право на участие в инвестиционных проектах, а также даст право на получение доходов от разработки украинских недр. Так как Зеленский, очевидно, в таком виде не хочет подписывать соглашение, Трамп ему и угрожает "большими проблемами". Возможно, впрочем, помимо кнута у Трампа для Зеленского есть и некий пряник в виде финансовой и/или политической составляющей в обмен на подписание сделки. Впрочем, если он и существует, то публично о нем не говорят.

Что касается России, то она ведет свою прежнюю линию, выставляя отмену санкций против российского экспорта сельхозпродукции в обмен на прекращение огня на море как условие для дальнейшего движения в направлении полного прекращения огня при одновременном снятии уже и других санкций (или их части). Помимо санкций у Кремля есть другие требования: гарантии невступления Украины в НАТО, официальное признание российского статуса захваченных территорий, изменения во внутренней политике Украины. Хотя пока не очень понятно, какова будет реакция РФ, если санкции с сельхозпродукции не снимут и не удовлетворят прочие требования: заморозит переговоры либо все же согласится на полное прекращение огня, увязав его с отменой санкций или с иными условиями, которые могут выполнить США.

Украинские власти, как и прежде, надеются, что Кремль откажется от перемирия, и Трамп в отместку за это введет против РФ жесткие санкции. Также на Банковой надеются как-то пропетлять со сделкой о недрах, чтобы и с Трампом не поссориться, и американцам ничего реально не дать. Хотя, судя по настрою Вашингтона, пропетлять на этот раз будет трудно.

Отдельная задача для Зеленского - получение от Трампа гарантий своего сохранения у власти после завершения войны или как минимум закрытие американцами темы необходимости смены власти в Украине.

К слову, вчерашнее возмущение Трампа словами Путина о нежелании вести переговоры с Зеленским в близких к Банковой кругах уже трактуют как то, что Вашингтон сделал ставку на сохранение у власти нынешнего президента. Впрочем, в ходу и альтернативная версия: заявление Трампа - это лишь пиар, чтобы склонить Зеленского к подписанию сделки о недрах. Либо же речь даже идет о совместной игре Трампа и Путина в хорошего и злого полицейского, чтобы подтолкнуть Зеленского к нужным решениям.

Поэтому, повторимся, ситуация примерно находится в прежней точке переговорного полутупика: у каждой из трех сторон есть свои требования друг к другу, которые зачастую вообще не совпадают. И ближайшие недели покажут, есть ли шанс найти в этом треугольнике некую точку соприкосновения, чтобы выйти на прекращение огня.