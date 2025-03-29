Энергетическое перемирие между Украиной и РФ уже вступило в силу и действует в настоящее время. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс во время пресс-конференции на американской авиабазе "Питуффик" в Гренландии.

"Мы достигли невероятного прогресса. Мы, очевидно, имеем прекращение огня по энергетической инфраструктуре. У нас есть перемирие в Черном море, которое, я думаю, почти достигнуто", - заявил Вэнс.

Он подчеркнул, что после перемирия на воде начнется рассмотрение "дальнейших шагов" по прекращению огня.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что оба перемирия (и энергетическое, и морское) уже начали действовать со вторника.

Россия в свою очередь заявила, что, по ее мнению, мораторий на удары по энергетике действует с 18 марта (с момента разговора президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным), а перемирие на море начнет действовать только тогда, когда будут сняты санкции с российского экспорта сельхозпродукции и удобрений.

Вчера Генштаб сообщал, что были нанесены российские удары, повредившие энергообъекты в Херсоне и Полтавской области. Также "Нафтогаз" заявил о повреждении обстрелом своих газодобывающих мощностей.

Война в Украине идет 1130-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 29 марта 2025 года в обновляемом онлайне.