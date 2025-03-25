Кремль заявил, что Россия и США согласовали перечень российских и украинских объектов, подпадающих под действие временного моратория на удары по энергосистеме:

Нефтеперерабатывающие предприятия; нефте-, газопроводы и хранилища, включая насосные станции; вырабатывающая и передающая электричество инфраструктура, включая электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители; атомные электростанции; дамбы гидроэлектростанций.

В опубликованном Кремлем заявлении по итогам переговоров в Саудовской Аравии содержится информация, что временный мораторий действует в течение 30 суток, начиная с 18 марта 2025 года, и, по взаимной договорённости, может быть продлён.

В случае нарушения моратория одной из сторон другая сторона вправе считать себя свободной от обязательств по его соблюдению.

Отметим, что Украина не подтверждала пока, что описанный выше перечень объектов согласован. Также Киев не считает, что мораторий вступил в силу ещё 18 марта.

Зеленский в своем вечернем обращении к украинцам уже назвал это "манипуляцией России". Под манипуляциями он понимает названное Россией условие начала перемирия на море - снятие санкций с российского сельскохозяйственного экспорта.

"Они пытаются извратить договоренности и фактически обмануть и наших посредников (американцев - Ред.), и весь мир. Есть абсолютно четкие заявления, опубликованные Белым домом. Каждый может увидеть, что там сказано. И есть то, о чем снова лжет Кремль. Якобы тишина в Черном море зависит от снятия санкций, якобы датой начала тишины по энергетике является 18 марта", - сказал Зеленский.