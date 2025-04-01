Предложенная президентом США Дональдом Трампом Украине сделка о недрах напоминает эксплуатацию Конго Бельгией в 19 веке.

Об этом пишет обозреватель Bloomberg Марк Чемпион.

"Администрация Трампа использует момент наибольшей зависимости Киева, чтобы навязать контракт на добычу ресурсов. Недавно эта сделка была пересмотрена в форме, достойной эксплуатации Конго Бельгией в 19 веке, при этом Украине не было предоставлено никаких гарантий безопасности. Это делается во имя помощи Украине, однако конечным результатом сделки стало бы исключение Европы из экономического будущего Украины и парализовало бы ее послевоенное восстановление, при этом не взяв на себя никакой ответственности за ее оборону", - пишет автор.

По его мнению, сейчас Россия и США "напали" на Украину с двух сторон по принципу "неограниченного господства сильного".

Напомним, газета The Washington Post писала, что проект сделки с США о недрах выглядит так, будто Украина проиграла войну и вынуждена платить репарации США.

Ранее Трамп пригрозил Зеленскому "большими проблемами" в случае отказа от подписания сделки.

Также президент США дал понять, что Украина требует вступления в НАТО в обмен на "жесткую" сделку о недрах.

Зачем Трамп предложил Зеленскому такую жесткую сделку и каковы будут последствия, мы писали в отдельном материале.